AB, Venedik Bienali'nde Rusya'ya yaptırım tehdidinde bulundu

11.03.2026 17:10
AB, Rusya'nın Venedik Bienali'ne katılımına izin verilmesi halinde hibeyi geri çekeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'da her iki yılda bir yapılan Venedik Bienali öncesinde Rusya'nın etkinliğe katılmasına izin verilmesi üzerine bunun gerçekleşmesi halinde etkinlik için sağladığı hibeyi geri çekme tehdidinde bulundu.

AB Komisyonunun Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve Komisyonun Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor'dan sorumlu üyesi Glenn Micallef, konuya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, etkinliğin organizatörü "Fondazione Biennale"nin 9 Mayıs'ta kapılarını açacak Venedik Bienali'nde Rusya'nın ulusal pavyonunu yeniden açmasına izin verme kararının şiddetle kınandığı belirtildi.

Bu kararın AB'nin savaşa karşı "kolektif yanıtıyla" bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, "Fondazione Biennale, Rusya'nın katılımına izin verme kararını uygulamaya koyarsa, Bienal Vakfına devam eden AB hibesinin askıya alınması veya sona erdirilmesi dahil daha fazla önlem almayı değerlendireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB Komisyonunun Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumunun net olduğu vurgulanarak "kültürün propaganda platformu olarak kullanılmaması" gerektiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, "Üye ülkeler, kurumlar ve kuruluşlar, AB yaptırımlarına uygun hareket etmeli ve Kremlin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığını aktif olarak destekleyen veya haklı çıkaran kişilere platform vermekten kaçınmalıdır." görüşü paylaşıldı.

Küratörlüğünü Brezilyalı Koyo Kouoh'un üstleneceği, "Minör Tonlarda" başlıklı Venedik Bienali 61. Uluslararası Sanat Sergisi, 9 Mayıs'ta kapılarını açacak ve 22 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Fondazione Biennale'den 4 Mart'ta yapılan açıklamada, davet edilen ülkeler ve sanatçılar arasında Rus sanatçıların isimleri de yer almıştı.

Açıklamada ayrıca, organizasyonun "kültür ve sanatın her türlü dışlanması ve sansürünü" reddettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

