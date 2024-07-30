AB, Venezuela'ya seçim sonrası süreçte şeffaflık ve itidal çağrısı yaptı - Son Dakika
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AB, Venezuela'ya seçim sonrası süreçte şeffaflık ve itidal çağrısı yaptı

AB, Venezuela\'ya seçim sonrası süreçte şeffaflık ve itidal çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'da cumhurbaşkanı seçimi sonrasındaki süreçle ilgili şeffaflığın sağlanması ve itidalli davranılması çağrısında bulundu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Venezuela'daki seçim sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, halkın iradesine saygı duyulması gerektiği vurgulandı ve resmi sonuçlar açıklanana dek azami şeffaflık çağrısı yapıldı. AB, seçim sürecindeki kusur ve usulsüzlüklerin gözlemlerle ortaya çıktığını belirterek, muhalefet üyelerinin gözaltına alınması ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Venezuelalı yetkililere toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve barışçıl bir çıkış yolu için diyaloğun desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

30.07.2024 16:09
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Avrupa Birliği (AB) Venezuela'ya cumhurbaşkanı seçimi sonrasındaki süreçle ilgili şeffaflığın sağlanması ve itidalli davranılması çağrısında bulundu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'daki seçim sürecinin yakından takip edildiği belirtildi.

"AB, Venezuela halkının seçme hakkını barışçıl bir şekilde ve yüksek katılımla kullanma kararlılığını takdir ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, halkın iradesine saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Resmi sonuçlar açıklanana dek, ortaya çıkan tablonun Venezuela halkının iradesini temsil etmediği savunulan açıklamada, süreçte azami şeffaflık çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Yurt içi ve uluslararası gözlemcilerden gelen güvenilir raporlar, seçimlerin çok sayıda kusur ve usulsüzlükle gölgelendiğini gösteriyor. AB, seçim süreci boyunca muhalefet ve sivil toplum üyelerinin keyfi olarak gözaltına alınması, sindirilmesi konusunda endişe duymaktadır ve tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ayrıca Venezuelalı yetkililere, toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesini temin etme çağrısı yapıldı.

İtidal çağrısı da yapılan açıklamada "AB, diyaloğu ve siyasi krizden barışçıl ve müzakereli bir çıkış yolunu desteklemek için tüm siyasi ve diplomatik çabaları sürdürmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Venezuela, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Venezuela'ya seçim sonrası süreçte şeffaflık ve itidal çağrısı yaptı - Son Dakika

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