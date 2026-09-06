AB'ye ihracat ocak-ağustosta 71,8 milyar dolara ulaştı; Malta öne çıktı - Son Dakika
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AB'ye ihracat ocak-ağustosta 71,8 milyar dolara ulaştı; Malta öne çıktı

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Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 3,6 artarak 71 milyar 788,5 milyon dolar oldu. AB ülkeleri arasında ihracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke ise Malta olarak kayıtlara geçti.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı ocak-ağustos döneminde 72 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 71 milyar 788,5 milyon dolar oldu

AB ülkeleri arasında ihracatın oransal olarak en fazla arttığı ülke Malta oldu

(Yunus Türk/İstanbul)

2- Türksat Model Uydu Yarışması'nda 15 takım final için mücadele edecek

Türksat AŞ ve TEKNOFEST işbirliğinde düzenlenen "11. Türksat Model Uydu Yarışması"nda tüm elemeleri başarıyla geçen 15 takım, 15-18 Eylül'de Aksaray'da gerçekleştirilecek finalde model uydularını gökyüzüyle buluşturacak

Yarışmanın bu yılki ana konsepti, Stabil İniş Güdümlü Mekanik Aktüatör olarak belirlendi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Hazır giyimde yeni sezonun gözdesi kahverengi, mavi ve yeşil olurken pantolon paçaları genişliyor

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Akbaba:

"Orta Doğu aslında en çok ürün sattığımız yerlerden biri ve son dönemde atılan ticari adımlarla bu pazara yönelik ihracatın hızlanacağını düşünüyorum"

"Sektörde yapay zekayla artık manken kullanmanıza gerek kalmıyor. Çok özel ve abiye kıyafetler değilse yapay zekayla ürünü gösterebilirsiniz, sergileyebilirsiniz. Yapay zeka, satış, üretim ve depolama olmak üzere sektörün her alanında var"

(Seda Tolmaç/Ankara) (Fotoğraflı)

4- Emtia piyasalarında Fed beklentileri ve jeopolitik riskler etkili oldu

Çin Merkez Bankasının altın alımları üst üste 21'inci aya ulaşırken, yıl başından bu yana alımları 60 tona, toplam altın rezervi 2 bin 366 tona çıktı

Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomatik çözüm ihtimaline yönelik açıklamaların ardından, hafta içinde gördüğü 3,5 yılın zirvesinden gerileyerek haftayı kar satışlarının etkisiyle düşüşle tamamladı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

5- AA'nın Süper Lig ile ilgili dosya haberinin yayımlanacak bölümleri:

Süper Lig takımları 119 yabancı futbolcu aldı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,01

(Metin Arslancan/İstanbul)

Süper Lig takımları, 202 transferin 124'ünü yurt dışından yaptı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB'ye ihracat ocak-ağustosta 71,8 milyar dolara ulaştı; Malta öne çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AB'ye ihracat ocak-ağustosta 71,8 milyar dolara ulaştı; Malta öne çıktı - Son Dakika
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