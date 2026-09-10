AB'ye iltica başvuruları ilk yarıda yüzde 17 azaldı, 332 bine geriledi - Son Dakika
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AB'ye iltica başvuruları ilk yarıda yüzde 17 azaldı, 332 bine geriledi

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Avrupa Birliği ülkelerine iltica başvuruları 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 332 bine geriledi ve 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. En fazla başvuru 39 binle Afganlardan gelirken, ülkeler arasında 69 bin başvuruyla Fransa ilk sırada yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iltica başvuruları, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak 332 bine gerilerken, 2021'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Avrupa Birliği İltica Ajansı (EUAA) AB ülkelerine yönelik güncel iltica başvurusu verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkeleri, 2026'nın ilk 6 ayında yaklaşık 332 bin uluslararası koruma başvurusu aldı.

Başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalırken, yılın ilk yarısında 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

2024'ün sonlarından bu yana devam eden düşüşün, Suriye'deki "kırılgan ancak devam eden siyasi geçiş" sürecinin etkisiyle iltica başvurusu yapanların uyruklarının değişmesinin yanı sıra AB'nin menşe ve transit ülkelerle işbirliğini yansıttığı belirtildi.

En fazla başvuru Afganlardan

İlk 6 ayda en fazla iltica başvurusu yapan grup 39 bin başvuruyla Afganlar oldu. Afganların başvuruları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldı.

Venezuelalıların başvuruları yaklaşık üçte bir oranında düşerek 33 bine gerilerken, bu başvuruların yüzde 93'ü İspanya'da yapıldı.

Bangladeşlilerin başvuruları ise yüzde 13 artarak 20 bine ulaştı.

En fazla başvuru Fransa'ya

AB ülkeleri arasında yılın ilk yarısında en fazla iltica başvurusu 69 bin ile Fransa'ya yapıldı.

Fransa, genel başvuruların yaklaşık beşte birini alırken, ülkeyi 66 bin başvuruyla İtalya, 55'er bin başvuruyla İspanya ve Almanya takip etti.

Nüfusa oranla en fazla başvuru ise Yunanistan'da kaydedildi. Yunanistan, 23 bin başvuruyla yaklaşık her 400 kişiye bir iltica başvurusu düşen ülke oldu.

2026'nın ilk yarısında AB ülkelerinde ilk derece kararlarında uluslararası koruma tanıma oranı yüzde 31 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Politika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'ye iltica başvuruları ilk yarıda yüzde 17 azaldı, 332 bine geriledi - Son Dakika

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