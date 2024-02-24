Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in iki hafta içinde işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 300'den fazla yasa dışı konut inşa etme planının "kışkırtıcı ve tehlikeli" olduğunu belirtti.
Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinde 3 bin 300 yeni ünite inşa edileceği yönündeki duyurusunun "kışkırtıcı ve tehlikeli" olduğunu bildirdi.
Yerleşimlerin bölgede güvensizlik ortamını ve gerilimi artırdığını belirten Borrell, "Barış çabalarını engelliyor ve uluslararası hukukun ciddi ihlaline yol açıyor." ifadesini kullandı.
İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimine 2 bin 350, Kedar'a yaklaşık 300, Efrat yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ise 700 konut inşasını onaylamayı planladığı kamuoyuna yansımıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da duyuruyla ilgili "hayal kırıklığına" uğradığını söylemişti.
Son Dakika › Güncel › AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı konut inşa planını kınadı - Son Dakika
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