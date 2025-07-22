Abana'da Lavanta Hasat Şöleni

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Emre Akıntürk'ün memleketi Kastamonu'nun Abana ilçesindeki atıl durumda bulunan tarlasında oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat şöleni gerçekleştirildi.

Çayırcık Mahallesi'ndeki atıl arazisini değerlendirmek isteyen Akıntürk, alternatif gelir kapısı oluşturmak ve turizmde çeşitliliği artırmak amacıyla arazinin 4 dönümüne 4 bin kök lavanta dikti.

Boş arazisini lavanta ile renklendirmeyi başaran Akıntürk, farkındalık oluşturmak için hasat şöleni düzenledi. Abana Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, doğa ve fotoğraf tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirilen şölen ilgi gördü.

Akıntürk, AA muhabirine, lavanta hasadından elde ettikleri verimin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Atıl tarlaları lavantayla buluşturup Abana turizmine yeni bir soluk getirmek ve ek gelir kapısı oluşturmak istediğini belirten Akıntürk, "2 yıl önce bahçemizin bir bölümünde deneme ekimi yapmıştık. Orada güzel verim aldık, tarlanın kalan kısmını da yaptık. Çok güzel bir verim var. Hedefimiz Abana'nın ve Batı Karadeniz'in turizmine yeni soluk getirmek. Köydeki atıl arazileri değerlendirmek için turizmi çeşitlendirme yöntemine devam edeceğiz. Bir tarlamız daha var, seneye oraya da dikeceğiz." dedi.

Akıntürk, lavantayı bölge iklimine uygunluğu ve bakımının kolay olması dolayısıyla tercih ettiğini dile getirerek, ürünün yağının çıkarılacağını belirtti.

Hasada katılan fotoğrafçı Mehmet Şenol ise lavantanın Abana için farklı bir üretim olduğunu ifade ederek, "Lavanta görsel açıdan fotoğraf tutkunlarını da bölgeye çekecektir. Halkın yoğun ilgisi var. Önümüzdeki yıllarda ürünler büyüdükçe daha kaliteli görseller olacak ve lavanta bahçesi Abana'ya çok güzel katkı sağlayacak." diye konuştu.

Metin Ölçer de yaz tatilini geçirdikleri ilçede hasat şölenine katıldıklarını kaydederek, "İnsanlar burada lavantanın nasıl hasat edildiğini deneyimledi. Çok güzel bir ortam oldu. Bu tür yerler insanların doğayla buluşması açısından oldukça kıymetli." dedi.