Abana'da Yunuslar Balıkçı Teknesiyle Yarıştı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçı teknesinin yanında beliren 3 yunus, tekneyle bir süre yarıştı. Renkli görüntüler oluşturan yunuslar, Karadeniz'in derinliklerine dalarak kayboldu; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde balıkçı teknesiyle yarışan yunuslar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan avlanmak için ayrılan teknenin yakınında beliren 3 yunus, bir süre birlikte yüzdü.
Zaman zaman su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntüler oluşturdu.
Tekneyi takip eden yunuslar, Karadeniz'in derinliklerine dalarak gözden kayboldu.
O anlar teknedekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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