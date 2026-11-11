Abant'tan Bolu'ya giden otomobil Ömerler'de ağaca çarptı, 2 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Abant'tan Bolu'ya giden otomobil Ömerler'de ağaca çarptı, 2 yolcu yaralandı

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Abant\'tan Bolu\'ya giden otomobil Ömerler\'de ağaca çarptı, 2 yolcu yaralandı
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Abant'tan Bolu istikametine seyreden otomobil, Ömerler köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Abant'tan Bolu istikametine seyreden Ş.K. idaresindeki 81 AEG 484 plakalı otomobil, Ömerler köyü mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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