Abartılı Egzozla Gürültüye 16 Bin TL Ceza
Abartılı Egzozla Gürültüye 16 Bin TL Ceza

Abartılı Egzozla Gürültüye 16 Bin TL Ceza
01.03.2026 17:59
Beykoz'da abartılı egzoz kullanan araç trafikten men edilip sürücüye 16 bin lira ceza kesildi.

BEYKOZ'da abartılı egzoz kullanarak çevreyi rahatsız ettiği belirlenen araç, polis ekiplerince tespit edilerek trafikten 30 gün men edildi. Sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde, abartılı egzoz kullanarak gürültü çıkaran ve vatandaşları rahatsız ettiği değerlendirilen bir araç durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün, ilgili mevzuata aykırı şekilde araç üzerinde teknik değişiklik yaptığı belirlendi. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca abartılı egzoz kullanmaktan 16 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: DHA

