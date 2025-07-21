ABB'den Komisyonsuz Bakiye Yüklemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşıma hizmetlerinde kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemelerinde banka komisyon ücretinin kaldırıldığını duyurdu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, vatandaş memnuniyetini artırmak ve işlem maliyetlerini azaltmak amacıyla, 16 Şubat itibarıyla kredi kartıyla yapılan Akıllı Ulaşım Kartı bakiye yüklemelerinde banka komisyonunun kaldırıldığı belirtildi.

İlk etapta kioskların bu uygulamanın dışında tutulduğu aktarılan açıklamada, "EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen entegrasyon çalışmaları tamamlanarak 10 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla kiosklar da dahil olmak üzere tüm dolum kanallarında kredi kartıyla yapılan bakiye yüklemeleri komisyonsuz hale getirilmiştir." bilgisine yer verildi.

Yeni uygulamayla vatandaşların, toplu taşıma kartlarına daha hızlı, kolay ve herhangi bir ek ücret ödemeden bakiye yükleyebileceği, işlem maliyetlerinden de tasarruf sağlanacağı kaydedildi.