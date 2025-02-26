ABB, Evlenecek Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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ABB, Evlenecek Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği Sağlıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin evlilik planları yapan çocuklarına ücretsiz düğün salonu hizmeti sunacak. Göksu Parkı'ndaki tesis, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeni modern bir düğün salonu olarak hizmet verecek.

26.02.2025 16:14  Güncelleme: 16:22
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ABB'den evlenecek çiftlere destek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Göksu Parkı'nın 2'nci etabı içerisinde bulunan yapıyı modern bir düğün salonu olarak kente kazandıracak. Tesis; sosyal destek alan ailelerin evlilik planları yapan çocuklarına ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan taşınmazları yenileyerek vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Göksu Parkı içerisinde bulunan ve 10 yıldır özel bir işletmeye ait olan tesisi, düğün salonuna dönüştürmek için yenileme ve iyileştirme çalışmalarına başladı. Taşınmaz; yapılacak olan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından 'düğün salonu' olarak, sosyal destek alan ailelerin evlilik planları yapan çocuklarına ücretsiz hizmet verecek.

Yenileme çalışmaları başladı

Göksu Parkı içerisindeki tesisin düğün salonu olarak hizmet vereceğini dile getiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı Koordinatörü Ekin Ceren Akbaş Örs, "Göksu Parkı içerisinde bulunan ve 10 yıldır özel işletmeye olan bu tesisi, düğün salonu olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak amacıyla yenileme ve iyileştirme çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu proje kapsamında salon ve sayı kapasitesi artırılacak, mekanlar daha fonksiyonel hale getirilecek. Yenileme çalışmaları çerçevesinde bin metrekare büyüklüğünde 750 kişilik büyük ve 300 metrekare büyüklüğünde 250 kişilik salon olmak üzere iki ayrı alan tasarlandı. Toplamda bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan tesis, açık alanları ile yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda hizmet verecek. Salonların havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemleri yenilenecek, ses sistemleri çağdaşlaştırılarak etkinliklerde daha verimli ve konforlu bir ortam sağlanacak. İç mekanlarda modern bir konsept ile konuklara şık ve rahat bir atmosfer sunulacak" dedi.

Sosyal destek alan ailelerin çocukları için yeni bir hizmet modeli

Sosyal destek alan ailelerin evlenecek çocukları için yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Emine Çakır ise "Bu yaz, ekonomik zorluklardan dolayı düğün yapmakta zorlanan gençlerimize destek olmak amacıyla düğün organizasyonuna başlıyoruz. Amacımız, çiftlerimizin özel günlerini unutulmaz kılarken, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek. Bu organizasyonları, sadece düğün değil, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren bir katkı olarak görüyoruz. Hep birlikte, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilemek istiyoruz. Çünkü biz diyoruz ki; mutlu bir başlangıç için birlik ve beraberlik, yeni bir hizmet anlayışı ile sosyal belediyecilik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABB, Evlenecek Çiftlere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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