ABB, Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisine geziler düzenleyecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisine geziler düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ABB, kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak amacıyla "UNESCO Dünya Mirası Ankara Gezileri" uygulamasını başlatıyor.

UNESCO'nun 2023'te Dünya Mirası Listesi'ne aldığı Polatlı'daki 4 bin 500 yıllık Gordion Antik Kenti ile Ankara Kalesi'nin güney ucunda bulunan ve 13. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Anadolu Selçuklu dönemine ait Arslanhane Camisine geziler düzenlenecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenecek gezilerde, tarihi mekanları görmek, incelemek ve bilgi almak isteyen Başkentlilere uzman rehberler eşlik edecek.

Ücretsiz düzenlenecek gezilere katılmak isteyen vatandaşlar, "0312 507 37 80" numaralı telefondan bilgi alabilecek.