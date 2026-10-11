ABB Kadın Voleybol Takımı, 1. Lig\'de Ankara\'daki ilk maçında Kolejliler ile oynadı

(ANKARA) - ABB Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nin ikinci haftasında Ankara'daki ilk maçında İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ile karşılaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nde sezonun ikinci hafta mücadelesinde sahaya çıktı. İBA Kimya TED Ankara Kolejliler ile karşılaşan takım, Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda voleybolseverlerle buluştu.

HEDEF PLAY-OFF

Ankara'yı voleybolda en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kulüp Başkan Yardımcısı Mehmet Atak hazırlık sürecini, şu sözlerle anlattı:

"4 yıldır 2. Lig'deydik yani altyapıda da takımımız var, yıldız takım var, genç takımımız var. Önemli olan Türk sporuna yıldızlar yetiştirebilir miyiz, Türk sporuna nasıl faydamız olabilir? Onun gayreti içerisindeyiz. Biz 1. Lig'e biraz geç davet edildik. O anlamda transferle ilgili çok fazla vaktimiz yoktu. Bu sene birinci ligi tanıyalım, kısmet olursa önümüzdeki yıl da hedefimiz Sultanlar Ligi olacak."

ABB Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nın Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda mücadelesi, takımın sezon hedefleri doğrultusunda önemli karşılaşmalardan biri oldu.