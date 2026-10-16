ABB konser davasında ek bilirkişi raporu alınacak, 3 sanık yurt dışına çıkamayacak - Son Dakika
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ABB konser davasında ek bilirkişi raporu alınacak, 3 sanık yurt dışına çıkamayacak

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ABB konser davasında ek bilirkişi raporu alınacak, 3 sanık yurt dışına çıkamayacak
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ABB'nin konser harcamalarına ilişkin 14 sanıklı davada mahkeme, bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için ek rapor hazırlanmasına hükmetti. Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya hakkındaki adli kontroller kaldırıldı, yurt dışı yasakları sürüyor.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme, bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için ek rapor hazırlanmasına hükmetti. Mahkeme, Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya hakkındaki bazı adli kontrol tedbirlerini kaldırırken, yurt dışına çıkış yasaklarını sürdürdü.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin 14 sanıklı davada, bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ek rapor alınmasına karar verildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katılırken, mahkeme başkanı dosyaya yeni bilirkişi raporunun sunulduğunu bildirdi. Avukatlar rapora ilişkin yazılı beyanlarını sunduklarını belirtirken, Cumhuriyet savcısı ek rapor hazırlanmasını ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini talep etti. Mahkeme, 3 sanık hakkındaki bazı adli kontrol tedbirlerini kaldırırken, yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti.

Sanık avukatları, mevcut bilirkişi raporundaki değerlendirmeleri desteklediklerini belirterek ek rapor hazırlanmasının davanın sonuçlanmasını geciktireceğini ileri sürdü. Raporda konser organizasyonlarının piyasa fiyatlarına uygun şekilde gerçekleştirildiği ve kamu zararının meydana gelmediği yönünde bulgular bulunduğuna dikkat çeken avukatlar, yeni bir rapor alınmamasını, sanıklar üzerindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve dosyanın esas hakkındaki görüşün hazırlanması için Cumhuriyet savcılığına gönderilmesini istedi.

Sanıklar Hacı Ali Bozkurt ve Haluk Erdemir beraatini talep etti. Sanık Onur Evren ise "İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. İşimizi iyi yaptığımız için burada yargılanıyoruz. Hepinizden rica ediyorum, artık bizim geleceğimizle oynamayın. Bütün fuarları kaçırdık, 2 yıldır işlerimiz aksadı. Bu engellerin hepsinin kaldırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Sanık Selahattin Çelikkaya, önceki savunmasında ilk bilirkişi raporundaki eksikliklere ve kamu zararının oluşmadığına ilişkin açıklamalarda bulunduğunu ifade ederek, son hazırlanan raporun dikkate alınmasını ve beraatine karar verilmesini istedi. Sanık Sıla Evren ise eşi Onur Evren nedeniyle davada yer aldığını belirterek, yaşadıkları zorlu sürece değindi ve eşinin yalnızca mesleğini yaptığını savunarak yargılamanın bir an önce sona ermesini istedi. Sanık Üstün Alpay, Polatlı'da gerçekleştirilen Derya Bedavacı konseri nedeniyle kamu zararı iddiasıyla yargılandığını belirterek, bilirkişi raporunda da zarar oluşmadığının ortaya konulduğunu öne sürdü. Alpay, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve beraatini talep etti. Diğer sanıklar da kendileri hakkındaki adli kontrol uygulamalarının sona erdirilmesini ve beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme, ara kararında soruşturma ve yargılama sürecinde hazırlanan bilirkişi raporları arasındaki tutarsızlıkların giderilmesi için yeni bir rapor düzenlenmesini kararlaştırdı. Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya hakkında uygulanan bazı adli kontrol yükümlülükleri kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasaklarının sürmesine hükmedildi. Davanın bir sonraki duruşması 16 Aralık tarihine bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik 32 hizmet alımında kamu idaresinin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı öne sürülmüştü. İddialar kapsamında 14 kişi hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: ANKA
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