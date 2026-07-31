ABB\'nin Doğal Yaşam Parkı\'nda yavru zebra sevinci

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon metrekarelik alanda hizmete açılan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı ailesine katılan yavru zebra parkın yeni gözdesi oldu. Sağlıklı olduğu belirtilen yavru zebranın ismi ise Başkentlilerin önerileriyle belirlenecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisinde hizmete açılan Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen yavru zebra parkın yeni gözdesi oldu. 65 farklı tür ve ırktan hayvana ev sahipliği yapan parktaki hayvan sayısı da yeni doğan zebrayla birlikte 584'e yükseldi.

"GÜVENLİ VE SEVGİ DOLU BİR ORTAMDA BÜYÜTECEĞİZ"

Yaklaşık 20 kilogram ağırlığında ve 80 santimetre boyunda doğan zebranın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ABB Veteriner İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi İbrahim Duman, anne ve yavrunun bakım ve gözlem sürecinin veterinerler ile hayvan bakıcıları tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. Duman, "Gebe olan zebramız dişi bir yavru dünyaya getirdi bundan dolayı çok mutluyuz. Zebralar at ve eşek ailesinden olan yabani bir hayvandır. Bize alışma sürecinde ilk başta bayağı bir zorluk yaşadık. Fakat bakıcılarımızın hayvana yaklaşımı, ses tonları ve alakaları doğrultusunda ortama alışmaya başladı. Kendisinin şu anda bulunduğu alan oldukça geniş dışarıdan kesinlikle kendisini rahatsız edebilecek unsurlar yok. Güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yeni doğan zebramızı büyüteceğiz" diye konuştu.

YAVRU ZEBRANIN İSMİNİ BAŞKENTLİLER BELİRLEYECEK

Yavru zebranın ismine ise kısa sürede kentin simge parklarından biri haline gelen Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyarete gelen Başkentliler karar verecek. Başkentli miniklerin önerdiği isimler arasında "Pijamalı", "Çizgili", "Temmuz" ve "Yaz" dikkat çekiyor.

İlk defa zebra gördüklerini belirten Başkentli çocuklar ise şunları söyledi:

Emine Ahsen Erdoğan: "İlk defa zebra gördüm. Zebra pijama giymiş gibiydi. Yavrusu çok tatlı. Annesini emerken gördüm. İyi ki geldim gördüm."

İrem Çıkmaz: "Bence çok güzel bir şey hatta önceki geldiğimizde hamile olduğunu görmüştük. Bu büyük bir şans. Bugün geldik ve doğumunu görmek çok güzel bir şey. Ben yavruya isim koymak isteseydim Alacakaranlık koyabilirdim. Hani gece ile gündüzün birleşimi gibi olduğu için."

Metehan Baray Taş: "Çok güzeller ve ilk defa görüyorum. İsmi minnoş olabilir, çünkü daha çok küçük."

Elif Su Taş: "Hayatımda ilk defa gördüm, çok beğendim. Annesiyle aynı renk değiller ama yine de çok güzeller. Siyah beyaz olduğu için aklıma Beşiktaş geldi."

Deniz Açıkgöz: "Gerçekten güzel buldum. Hayatımda ilk defa görüyorum, çok güzel bir hayvan, yavrusu da çok güzel. Herhalde daha yeni doğduğu için çizgileri kahverengi ama büyüdükçe siyah olacak. Adı bence Deniz olsun. Kendi adımı koymak istedim."

Fatma BelinayBüyükçiftçi: "Gezmeye geldik öyle, hayvanları görmeye. Zebrayı da gördüm bence çok tatlılar ilk defa gördüm. İsmi Mina olabilir çünkü çok sevdiğim bir isim."

YAVRU ZEBRA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Anne zebra ile sevimli yavrusunu görmek isteyen Başkentliler; hafta içi 09.00-17.00, hafta sonları ise 09.00-18.00 saatleri arasında yuvalarında ziyaret edebiliyor. Anne ve yavrunun tabiatlarına en uygun yaşam koşulları parkta oluşturulurken yetkililer, hayvanların huzur ve güvenliğinin korunabilmesi için ziyaretçilerin yüksek ses çıkarmaması, flaşlı fotoğraf çekmemesi, hayvanlara yiyecek vermemesi ve güvenlik bariyerlerini aşmamasının önemli olduğu belirtti.