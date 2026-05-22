Abb, Kurban Paylarını Bu Bayram da İhtiyaç Sahipleriyle Buluşturacak

(ANKARA) - ABB, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir" sloganıyla et bağışı kampanyasını sürdürüyor. Başkent genelinde belirlenen 5 farklı noktada soğuk zincir araçlarıyla bağışlar kabul edilirken, Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu'nda da kurban payları teslim alınacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir" sloganıyla başlattığı et payı bağışı kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in farklı noktalarında kurduğu soğuk zincir araçlarıyla vatandaşların kurban paylarını güvenli şekilde teslim alacak.

27 VE 28 MAYIS'TA BAĞIŞ KABUL EDİLECEK

Ekipler, bayramın 1'inci günü saat 12.00-23.59, bayramın 2'nci günü ise 10.00-23.59 saatleri arasında bağış kabul edecek. Hijyenik ve güvenli koşullarda muhafaza edilen etler, daha sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

"'PAYLAŞMANIN BAYRAMI' VİZYONUMUZLA SAHADAYIZ"

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Personel Sorumlusu Ali Kemal Demir, bu bayramda da dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğini sergilemek için hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bayram süresince, hayırsever vatandaşlarımızın kurban ibadetleri doğrultusunda ayırdıkları et paylarını, ihtiyaç sahibi ailelerimize doğrudan ve güvenilir bir şekilde ulaştırmak adına köprü görevi üstleniyoruz. Bu kapsamda; bayramın ilk iki günü, şehrimizin 5 farklı noktasında konumlandırılacak soğuk zincir araçlarımız ve Toptancı Hali'nin hemen yanında yer alan soğuk hava depomuz, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. 'Paylaşmanın bayramı' vizyonumuzla, Başkent'imizde hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi, hiçbir hanenin ve çocuğun bayram sevincinden mahrum kalmaması adına tüm imkanlarımızla sahada olacağız."

BAĞIŞ NOKTALARI BELİRLENDİ

Vatandaşlar, belirlenen bağış noktalarına kurban paylarını ulaştırabilecek. Ayrıca Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu'nda da bağışlar kabul edilecek.

Bağış noktaları, şöyle:

-Çankaya Turan Güneş Bulvarı Çetinkaya – Nişantaşı Pazarı önü

-Etimesgut Bağlıca Göbek

-Etimesgut Optimum AVM Otoparkı

-Keçiören Gazino Fatih Sultan Parkı (Osmanlı Pazarı karşısı)

-Batıkent Gimsa önü

-Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu (Hipodrom Caddesi No: 16, Toptancı Hali yanı/Yenimahalle)