Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal Edildi

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.