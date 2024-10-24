(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
ABB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri İptal Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?