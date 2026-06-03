Abb ile Mustafa Rahmi Koç İş Birliğiyle Hazırlanan "Beygir Gücü" Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Abb ile Mustafa Rahmi Koç İş Birliğiyle Hazırlanan "Beygir Gücü" Sergisi Açıldı

03.06.2026 17:42  Güncelleme: 19:29
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mustafa Rahmi Koç iş birliğiyle hazırlanan 'Beygir Gücü' sergisi, Esat Hal Galeri'de ziyarete açıldı. Açılışa Mansur Yavaş, Rahmi Koç ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi, 31 Aralık 2026'ya kadar ücretsiz gezilebilecek.

(ANKARA) - ABB ile Mustafa Rahmi Koç iş birliğiyle hazırlanan "Beygir Gücü" sergisi, Esat Hal Galeri'de açıldı. Serginin açılışına ABB Başkanı Mansur Yavaş, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Mustafa Rahmi Koç iş birliğiyle hazırlanan "Beygir Gücü" sergisi Esat Hal Galeri'de açıldı. Serginin açılışına ABB Başkanı Mansur Yavaş, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından Rahmi Koç ve Semahat Arsel ile birlikte sergiyi gezen Yavaş, daha sonra Esat Hal'de faaliyet gösteren dükkanları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

"Beygir Gücü" sergisi, 4 Haziran - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında Esat Hal Galeri'de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Abb ile Mustafa Rahmi Koç İş Birliğiyle Hazırlanan 'Beygir Gücü' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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