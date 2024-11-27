Abbas: Barış İçin Filistin Sorunu Çözülmeli

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RAMALLAH, 27 Kasım (Xinhua) -- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bölgede devam eden gerginliklere son vermenin tek yolunun, Filistin sorununun çözülmesinde yattığını söyledi.

Abbas salı günü her yıl 29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada Filistin sorununu uluslararası meşruiyete sahip kararlarla çözüme kavuşturmanın, bölgede gerilimleri düşürüp barışı sağlamanın tek yolu olduğunu belirtti.

Abbas, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgürlük ve atalarına ait topraklarda bağımsızlık hakkının olduğunu ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurmayı hedeflediğini bir kez daha vurguladı.

Devam eden İsrail işgalini Ortadoğu'daki barış ve istikrarın önündeki ana engel olarak niteleyen Abbas, Filistin devletinin kurulabilmesi için bu işgale son verilmesi gerektiğini söyledi.

Abbas konuşmasında uluslararası toplumun, uluslararası hukuk ve Arap Barış Girişimi ile uyumlu, adil ve kapsamlı bir barışı sağlayabilmek için kararlı ve somut adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.