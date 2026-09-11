Abbas: İsrail'in baskıları Filistinlileri göçe zorluyor, E1 planı devleti bölmeyi amaçlıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin aşırı sağcı İsrail hükümetinin tehlikeli tırmanışı ve halkı göçe zorlamayı amaçlayan baskılarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Devrim Konseyi'nin ilk oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil, aşırı sağcı İsrail hükümetinin tehlikeli tırmanışıyla karşı karşıyayız." diye konuşan Abbas, bu durumun yerleşimlerin genişletilmesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, toprak ve meralara el konulması, evlerin yıkılması ve şehirlerle köylerin bağlantısını kesen askeri kontrol noktalarının kurulması şeklinde kendini gösterdiğini ifade etti.

Abbas, söz konusu uygulamaların Filistinlilerin ekonomik ve sosyal yaşamını da zorlaştırdığını kaydetti.

İsrail'in 6 milyar dolardan fazla Filistin parasını alıkoyduğunu belirten Abbas, bunun Filistin halkının hayatta kalma ve direnme kapasitesini zayıflatmayı ve halkı göçe zorlamayı amaçlayan politikanın bir parçası olduğunu vurguladı.

Abbas, "Bu koşullar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın, haklarımızdan vazgeçmemize veya topraklarımızı terk etmemize neden olmayacak." ifadelerini kullandı.

Filistin yönetiminin, alıkonulan paraların serbest bırakılması, yerleşim faaliyetlerinin ve tek taraflı uygulamaların durdurulması ve iki devletli çözümün korunması için çeşitli taraflarla temaslarını sürdürdüğünü aktaran Abbas, bu konuda somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

E1 yerleşim planına tepki

Abbas, Doğu Kudüs'ün doğusunda hayata geçirilmesi planlanan E1 yerleşim projesi konusunda da uyarıda bulundu.

Projenin Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmayı ve Doğu Kudüs'ü Filistin çevresinden izole etmeyi amaçladığını belirten Abbas, bunun bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulması imkanını zayıflatacağını söyledi.

Devlet Başkanı Abbas, E1 projesinin, İsrail'in Maale Adumim yerleşimini Kudüs'e bağlamayı ve Filistinlilere ait topraklara el konularak yaklaşık 3 bin 400 konutluk yeni yerleşim birimleri inşa edilmesini öngördüğünü belirtti.

Gazze'de ateşkes ve İsrail'in çekilmesi çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın planına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararına verilen desteğe ve planın ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin mutabakatlara rağmen Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların devam ettiğini belirtti.

Güvenlik Konseyi kararının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen kalıcı ateşkes, toparlanma ve yeniden imar konusunda gerekli ilerlemenin sağlanamadığını söyleyen Abbas, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü ve Gazze'deki işgalini derinleştirdiğini, insani yardımların bölgeye güçlükle ulaştığını ifade etti.

Abbas, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasının "derhal ve eksiksiz" uygulanmasını istedi.

Başkan Abbas, bu kapsamda ateşkesin sağlanması, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması, toparlanma ve yeniden imar sürecinin başlatılması ve Filistin kurumlarının Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Abbas, Gazze'deki krizin çözülmesine yönelik uluslararası çabaları desteklediklerini belirtirken, "Filistin topraklarının bütünlüğüne veya Filistin Devleti'nin egemen kurumlarına zarar verilmesini" kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Filistin'de reform ve seçim süreci

Abbas, Filistin yönetiminin ulusal reform programını sürdüreceğini kaydederek, reformların dış baskıların sonucu değil, "ulusal bir tercih" olduğunu söyledi.

Fetih içerisinde yapılan iç seçimlerin yanı sıra yerel yönetimler ile bazı birlik ve sendikaların seçimlerinin yapıldığını aktaran Abbas, 28 Kasım'da yasama seçimlerinin yapılmasının planlandığını belirtti.

Abbas ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütünün parlamentosu niteliğindeki Filistin Ulusal Konseyinin seçimleri için ilgili komitelerin çalışmalarına başladığını ifade etti.

Siyasi sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Abbas, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için uluslararası koalisyonla çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Filistin Devleti ulaşılması imkansız bir hedef değil, sabit bir haktır." dedi.