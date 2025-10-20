Abbas'tan Gazze için Kalıcı Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Abbas'tan Gazze için Kalıcı Ateşkes Çağrısı

20.10.2025 01:21
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'de kalıcı ateşkes için Trump'ın planına uyulmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes planının birinci aşamasına uyulması çağrısı yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile Ramallah'ta görüştü.

Abbas görüşmede, Trump'ın planının "ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, esir değişimi, insani yardımların girişi, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar sürecine geçilmesi ve İsrail hükümeti tarafından Filistin yönetiminin ve iki devletli çözümün zayıflatılmasına son verilmesini" kapsayan birinci aşamasına uyulması çağrısında bulundu.

Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun desteğiyle ve ilgili taraflarla koordinasyon içinde, Filistin devleti kurumlarının Gazze Şeridi'nin yönetimini üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayan Abbas, Filistin devletinin, Trump, tüm arabulucular ve ortaklarla ateşkesin bir sonraki aşamasını tamamlayarak, uluslararası barış kararları temelinde kalıcı hale gelmesi için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Fletcher ise, Abbas'a Gazze ziyareti, bölgedeki insani durum ve BM'nin yardım ulaştırma çabaları hakkında bilgi verdi.

BM yetkilisi ayrıca Ramallah'ta Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya gelerek, Gazze'nin yeniden inşası ve iyileştirme planlarına yönelik adımların uygulanması ve koordinasyonun artırılması konularını görüştü.

Görüşmede, yeniden inşanın Filistin liderliğinde, Arap ve uluslararası ortakların desteğiyle yürütülmesi gerektiğini yineleyen Mustafa, Filistin devleti ve kurumlarının Gazze'de sahada faaliyet göstermesinin ve BM kurumları aracılığıyla çabalarının desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Mustafa, Gazze İdari Komitesi'nin Filistin devletinin liderliğinde faaliyet göstermesi ve orada bir idari veya güvenlik boşluğunun oluşmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Fletcher ise, BM kuruluşlarının Filistin devleti kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmasının alternatifi olmadığını ve bunları devre dışı bırakmanın yardım ve yeniden inşa çabalarına hizmet etmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

