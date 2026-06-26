Abbas'tan İsrail'e Barış Tehdidi Uyarısı - Son Dakika
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Abbas'tan İsrail'e Barış Tehdidi Uyarısı

26.06.2026 17:06
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Mahmud Abbas, İsrail'in ablukası ve yerleşim genişletmelerinin barışı tehdit ettiğini belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin yönetimini ekonomik ablukaya alarak ve işgal altındaki topraklarda yasa dışı yerleşim alanlarını genişleterek barışı tehdit ettiğini söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması ve İsrail'in bölgeden çekilmesiyle yeniden imarın başlamasının öncelikli meseleleri olduğunu vurguladı.

Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki egemen rolünün korunması gerektiğini kaydeden Abbas, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim alanlarını genişletmesinin önüne geçilmesi için uluslararası çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait vergi gelirlerini alıkoymaya devam ettiğini hatırlatan Abbas, İsrail'in Filistin yönetimini ekonomik ablukaya alarak ve işgal altındaki topraklarda yasa dışı yerleşim alanlarını genişleterek Orta Doğu'da bölgesel barışı tehdit ettiğini belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in yaklaşık 11 milyar dolarlık Filistin fonunu alıkoyduğunu ve bunun Filistin kurumlarının faaliyetlerini sürdürme kapasitesi açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Abbas'tan İsrail'e Barış Tehdidi Uyarısı - Son Dakika

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