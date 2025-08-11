Abbas ve Selman'dan Filistin Görüşmesi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, iki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Filistin'deki son gelişmeler ve Filistin davası ile halkının karşı karşıya olduğu zorluklar masaya yatırıldı.

Abbas, Suudi Arabistan'ın Filistin davasına ve Filistin halkının meşru haklarına yönelik sabit ve destekleyici tutumundan dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, 22 Eylül'de New York'ta düzenlenecek Uluslararası Barış Konferansı'na yönelik hazırlıklar ve Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısını artırma çabaları da konuşuldu.

Abbas, söz konusu adımların, uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde adil ve kapsamlı bir barışın sağlanma ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca iki taraf arasında ortak koordinasyonun sürdürülmesi, ortak ilgi alanındaki konulara hizmet edecek adımların atılması ve Filistin halkıyla uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesi konuları da ele alındı.