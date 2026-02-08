Abbsk Genç Kızlar Voleybol Takımı, Adana Şampiyonu Oldu

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (ABBSK) Genç Kızlar Voleybol Takımı, ATEM Spor Kulübü'nü 3-2 mağlup ederek Adana şampiyonu oldu. ABBSK Başkanı Kadir Özdemir, Zeydan Karalar'ı şampiyonlukla karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Birçok branşta çocuklara ve gençlere spor yapma olanağı sunan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü önemli bir başarıya daha imza attı. ABBSK Genç Kızlar Voleybol Takımı final müsabakasında ATEM Spor Kulübü'nü 3-2 yenerek, Adana şampiyonu oldu.

ABBSK Başkanı Özdemir, Zeydan Karalar'ı, onun attığı spor temelinin üzerine inşa edilen bir şampiyonlukla karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.