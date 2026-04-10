Abby Martin: İsrail İzole Edilmeli

ABD'li gazeteci Abby Martin, İsrail'in propagandalarının artık işe yaramadığını ve uluslararası alanda İsrail'in izole edilmesi gerektiğini söyledi.

Martin, ABD merkezli YouTube platformunda yayın yapan Double Down News kanalına verdiği röportajda, İsrail'in "faşist" ve raydan çıkmış olduğunu belirtti.

İsrail'in yürüttüğü propagandalarla ayakta durduğunu ama artık bunun çöktüğünü vurgulayan Martin, "Dünya İsrail'i olduğu gibi görüyor ve bu haliyle uzun süre devam edemez." dedi.

Martin, "Dünyanın tamamı bu haydut, apartheid, soykırımcı, seri katil ve patolojik şekilde yalan söyleyen devleti izole etmek zorunda. Oraya giden herkesi, akademisyenleri, ünlüleri, politikacıları utandırın." çağrısında bulundu.

İsrail'in "dünyanın en ahlaklı ordusu" olduğu ve Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullandığı yönündeki iddiaların artık karşılık bulmadığına dikkati çeken Martin, Filistinlilerin yaşadıklarını sosyal medya üzerinden doğrudan dünyaya duyurmasının dengeleri değiştirdiğini ifade etti.

Martin, "İsrail'in propagandası artık işlemiyor çünkü ilk kez Filistinliler maruz kaldıkları gerçekliği tüm çıplaklığıyla gösterebildi. Her gün yaşadıkları gerçeği görüyoruz. Yerleşimci şiddetini görüyoruz. Hiçbir şey yapmadan insanların vurulduğunu görüyoruz. Her gün işlenen suçları görüyoruz. Bu soykırımı bizden gizleyemezsiniz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının medya tarafından servis edilme biçimini "utanç verici" olarak nitelendiren Martin, teyit edilmemiş iddiaları yayan kurumların suç ortağı olduğunu, Gazze'de tanık olunanların hafızalardan silinmeyeceğini kaydetti.

Martin, İsrail sokaklarında yaptığı röportajlarda tanık olduklarını da aktararak, toplumun her kesiminde hakim olan nefret diline dikkati çekti.