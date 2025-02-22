ABD, 177 Venezuelalı Göçmeni Sınır Dışı Etti

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ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 177 Venezuelalı düzensiz göçmen ülkelerine ulaştı.

Venezuela hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçak, Honduras'tan kalkarak 177 göçmeni başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

Sınır dışı edilen Venezuelalıları havaalanında karşılayan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, gelen göçmenlerin ABD'nin iddia ettiği "Tren de Aragua" isimli suç örgütüyle bağlantısı olmadığını belirtti.

Cabello, bazı göçmenlerin sabıka kaydı olduğunu ifade ederek, "Bu bir cezasızlık jesti değildir, çünkü hakkında herhangi bir dosya ya da açık bir dava bulunanlar adalete hesap vermek zorundadır." dedi.

Sınır dışı edilenlerin, ABD yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında gönderildiğini vurgulayan Cabello, Venezuelalıların ülkelerine döndüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

ABD tarafından en son 11 Şubat'ta hava yoluyla sınır dışı edilen 190 Venezuelalı düzensiz göçmen ülkelerine ulaşmıştı.