ABD, 2023'te En Çok Köpek Balığı Saldırısına Uğrayan Ülke - Son Dakika
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ABD, 2023'te En Çok Köpek Balığı Saldırısına Uğrayan Ülke

ABD, 2023\'te En Çok Köpek Balığı Saldırısına Uğrayan Ülke

Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin yayımladığı 'Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyası'na göre, 2023'te en çok köpek balığı saldırısı ABD'de meydana geldi. Geçen yıl ABD'de 36 kez köpek balığı saldırısı yaşandı ve bu saldırıların 2'si ölümle sonuçlandı. ABD'deki saldırılar, dünya genelindeki toplam saldırıların yüzde 52'sini oluşturuyor. Florida eyaleti ise geçen yıl 16 kez köpek balığı saldırısına uğrayarak en çok saldırıya maruz kalan eyalet oldu.

29.05.2024 17:05
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Florida Doğa Tarihi Müzesince yayımlanan "Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyası"na göre, 2023'te en çok köpek balığı saldırısı ABD'de meydana geldi.

Müzenin internet sitesinden yayımladığı dosyadaki verilere göre, geçen yıl ABD'de 36 kez köpek balığı saldırısı yaşandı. Bu saldırıların 2'si ise ölümle sonuçlandı.

Veriler, ABD'de geçen yılki saldırıların, bir önceki sene meydana gelen 44 saldırıya nazaran azaldığını gösterdi.

ABD'de gerçekleşen köpek balığı saldırıları, dünya genelindeki toplam saldırıların yüzde 52'sini oluşturuyor.

Florida eyaleti, geçen yıl 16 kez meydana gelen köpek balığı saldırısıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'nin ardından, Avustralya 4'ü ölümle sonuçlanan 15 saldırıyla ikinci, Yeni Kaledonya ise biri ölümle sonuçlanan 3 saldırıyla üçüncü sırada bulunuyor.

Dosyada, geçen sene belirlenen toplam 91 saldırıdan 22'sinin kışkırtılmış köpek balıkları tarafından yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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