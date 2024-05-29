ABD, 2023\'te En Çok Köpek Balığı Saldırısına Uğrayan Ülke

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Florida Doğa Tarihi Müzesince yayımlanan "Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyası"na göre, 2023'te en çok köpek balığı saldırısı ABD'de meydana geldi.

Müzenin internet sitesinden yayımladığı dosyadaki verilere göre, geçen yıl ABD'de 36 kez köpek balığı saldırısı yaşandı. Bu saldırıların 2'si ise ölümle sonuçlandı.

Veriler, ABD'de geçen yılki saldırıların, bir önceki sene meydana gelen 44 saldırıya nazaran azaldığını gösterdi.

ABD'de gerçekleşen köpek balığı saldırıları, dünya genelindeki toplam saldırıların yüzde 52'sini oluşturuyor.

Florida eyaleti, geçen yıl 16 kez meydana gelen köpek balığı saldırısıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'nin ardından, Avustralya 4'ü ölümle sonuçlanan 15 saldırıyla ikinci, Yeni Kaledonya ise biri ölümle sonuçlanan 3 saldırıyla üçüncü sırada bulunuyor.

Dosyada, geçen sene belirlenen toplam 91 saldırıdan 22'sinin kışkırtılmış köpek balıkları tarafından yapıldığı kaydedildi.