ABD, 2023'ün İlk Yarısında 15 İklim Felaketiyle 1 Milyar Doların Üzerinde Zarar Yaşadı

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NEW YORK, 11 Temmuz (Xinhua) -- ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre, ülke bu yılın ilk yarısında her biri 1 milyar ABD dolarını aşan zarar oluşturan 15 iklim felaketi yaşadı.

Ülkenin başlıca meteoroloji ajansının bu hafta yayımladığı rapora göre, söz konusu felaketler 13 şiddetli fırtına ve 2 kış fırtınasından oluşuyor.

106 kişinin hayatını kaybettiği felaketlerin toplam maliyeti 37 milyar ABD dolarını aştı.

Yalnızca Haziran ayında, Teksas ve Colorado eyaletlerini vuran iki dolu olayı ile ABD'nin orta kesimindeki kasırga dahil olmak üzere dört iklim felaketi görüldü.

ABD, 1980 yılından bu yana her biri en az 1 milyar dolar zarara mal olan 391 hava ve iklim felaketi yaşadı. İdareye göre toplam zarar 2,755 trilyon doları aşmış durumda.

1980'den 2023'e kadar görülen iklim olaylarının yıllık ortalama maliyeti 8.5 milyar dolar iken, 2019-2023 tarihleri arasındaki son 5 senenin yıllık ortalama maliyeti ise 20.4 milyar dolar oldu.