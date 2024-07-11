ABD, 2023'ün İlk Yarısında 15 İklim Felaketiyle 1 Milyar Doların Üzerinde Zarar Yaşadı - Son Dakika
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ABD, 2023'ün İlk Yarısında 15 İklim Felaketiyle 1 Milyar Doların Üzerinde Zarar Yaşadı

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin raporuna göre, 2023'ün ilk yarısında ülkede meydana gelen 15 iklim felaketi, 1 milyar doların üzerinde zarara neden oldu. Bu felaketler arasında 13 şiddetli fırtına ve 2 kış fırtınası bulunuyor. Toplam maliyeti 37 milyar doları aşan felaketlerde 106 kişi hayatını kaybetti. ABD, 1980 yılından bu yana 391 hava ve iklim felaketi yaşadı ve toplam zarar 2,755 trilyon doları geçti.

11.07.2024 13:24
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NEW YORK, 11 Temmuz (Xinhua) -- ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre, ülke bu yılın ilk yarısında her biri 1 milyar ABD dolarını aşan zarar oluşturan 15 iklim felaketi yaşadı.

Ülkenin başlıca meteoroloji ajansının bu hafta yayımladığı rapora göre, söz konusu felaketler 13 şiddetli fırtına ve 2 kış fırtınasından oluşuyor.

106 kişinin hayatını kaybettiği felaketlerin toplam maliyeti 37 milyar ABD dolarını aştı.

Yalnızca Haziran ayında, Teksas ve Colorado eyaletlerini vuran iki dolu olayı ile ABD'nin orta kesimindeki kasırga dahil olmak üzere dört iklim felaketi görüldü.

ABD, 1980 yılından bu yana her biri en az 1 milyar dolar zarara mal olan 391 hava ve iklim felaketi yaşadı. İdareye göre toplam zarar 2,755 trilyon doları aşmış durumda.

1980'den 2023'e kadar görülen iklim olaylarının yıllık ortalama maliyeti 8.5 milyar dolar iken, 2019-2023 tarihleri arasındaki son 5 senenin yıllık ortalama maliyeti ise 20.4 milyar dolar oldu.

Kaynak: Xinhua

Fırtına, Çevre, Hava Durumu, Doğal Afetler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, 2023'ün İlk Yarısında 15 İklim Felaketiyle 1 Milyar Doların Üzerinde Zarar Yaşadı - Son Dakika

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