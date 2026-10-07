ABD Adalet Bakanlığının personeline 'süper zeka' kullanma talimatı verdiği belirtildi - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığının personeline 'süper zeka' kullanma talimatı verdiği belirtildi

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ABD Adalet Bakanlığının personeline resmi iletişimde 'yapay zeka' yerine 'süper zeka' kullanma talimatı verdiği belirtildi. Talimatın avukatların mahkemeye sunduğu dilekçelerde de uygulanacağı, Trump'ın 30 Eylül'de imzaladığı kararnameyle terimlerin zorunlu kılındığı aktarıldı.

ABD Adalet Bakanlığının, resmi iletişimde "yapay zeka" ifadesi yerine "süper zeka" teriminin kullanılması konusunda personeline talimat verdiği belirtildi.

Bloomberg Law sitesi tarafından görüntülenen ve kurum personeline gönderildiği belirtilen bilgi notuna göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "süper zeka" teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesi doğrultusunda terminolojide değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı personeline resmi iletişimde "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) terimini kullanması konusunda talimat verirken bu düzenleme avukatların mahkemeye sunduğu dilekçelerde de uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Eylül'de "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan bilgi notuna göre, kararname, tüm bakanlık ve kurumların resmi yazışmaları, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelikte olmayan tüm evraklarda "süper zeka" ve "SI" terimlerini kullanmasını zorunlu kılıyor.

Kaynak: AA
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