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ABD Adana Konsolosluğu Saldırısı Davası İlk Duruşması Görüldü - Son Dakika
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ABD Adana Konsolosluğu Saldırısı Davası İlk Duruşması Görüldü

ABD Adana Konsolosluğuna yönelik silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 2 DEAŞ sanığının yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanık A.D. ve adli kontrol tedbiri uygulanan sanık A.Ş. savunmalarını yaparken, Cumhuriyet savcısı tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık A.D'nin adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ABD Adana Konsolosluğu Saldırısı Davası İlk Duruşması Görüldü
12.01.2024 - 17:28,
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ABD Adana Konsolosluğuna yönelik silahlı saldırıyla ilgili 1'i tutuklu 2 terör örgütü DEAŞ sanığının yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık A.D. ile adli kontrol tedbiri uygulanan sanık A.Ş. ve avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.D. kendisi için yapılan ihbarın asılsız olduğunu, dosyadaki kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Olay yeri ile evinin aynı mahallede olduğunu belirten sanık A.D, "Evimin olduğu bölgede çok sayıda baz istasyonu mevcuttur. Olay günü ben 4 arkadaşım ile alışveriş merkezine gittim. O gün hava şartları kötü olduğu için ben motosiklet kullanmadım. Tüm gün otomobil ile gideceğimiz yerlere gittik. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık A.Ş. ise savunmasında olay günü evinden dışarı çıkmadığını ve ABD Adana Konsolosluğunun yerini dahi bilmediğini öne sürdü.

Sanık A.D. ile samimi bir arkadaşlığını olmadığını belirten sanık A.Ş, "Benim hiçbir yerde silah kullanmışlığım yoktur. Evimde silah veya suç konusu başkaca unsur yoktur. ABD Adana Konsolosluğu'nun bulunduğu bölgeye hiç gitmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de tutuklulukta kalınan süre, gelinen aşamada sanığın etki edebileceği delilin kalmamış olması hususlarını dikkate alarak tutuklu sanık A.D'nin adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ABD Adana Konsolosluk binasına 15 Ekim 2023'de kalaşnikof piyade tüfeğiyle saldırılması, binaya 3 mermi isabet etmesi ve olay yerinde 18 boş kovan bulunmasıyla ilgili A.D. 27 Ekim 2023'de tutuklanmış, A.Ş. ise ile adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "mala zarar verme" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 38 yıl 10'ar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA
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