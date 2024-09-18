ABD, Alaska'ya Asker Sevk Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Alaska'ya Asker Sevk Etti

Rusya'nın askeri faaliyetlerine yanıt olarak ABD, Alaska'ya 130 asker ve HIMARS sistemi gönderdi.

18.09.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın, ABD'nin Alaska bölgesinde son dönemde artış gösteren askeri faaliyetleri karşısında ABD ordusu, bu bölgeye asker sevk etti.

Rusya'nın, 10-16 Eylül'de Pasifik ve Arktik okyanusları başta olmak üzere birçok deniz bölgesini kapsayan "Okyanus-24" askeri tatbikatları endişe sebebi oldu.

ABD ordusu, Rusya'nın hamleleri karşısında, mobil roketatar donanımlı yaklaşık 130 askerini, Alaska Yarımadası'nın güneybatıya doğru uzantısını oluşturan Aleut Adaları bölgesine gönderdi.

ABD ve Kanada'nın Kuzey Amerika için havacılık ve uzay alanında koruma sağlayan birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), 11 Eylül, 13 Eylül, 14 Eylül ve 15 Eylül'de Alaska açıklarında Rus askeri uçaklarını tespit ve takip ettiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının (Pentagon) açıklamasında, 8 Rus askeri uçağı ile 2 denizaltı dahil 4 donanma gemisinin Alaska'ya yaklaştığı ancak uçaklarının ABD hava sahasını ihlal etmediği kaydedildi.

Shemya Adası

"Kuvvet Yansıtma" ismi verilen operasyon kapsamında ABD askerleri geçen hafta Alaska'nın Anchorage kentinin yaklaşık 2 bin kilometre güneybatısındaki Shemya Adası'na sevk edildi.

Bölgeye konuşlanan askerlerin, beraberinde yüksek hareket kabiliyetine sahip 2 topçu roket sistemi (HIMARS) getirdiği aktarıldı.

Shemya Adası'nda, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ABD Hava Kuvvetlerine ait hava üssünün varlığı biliniyor.

"Yanıt vermeye hazırız"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, dünkü basın brifinginde, "Rusların ve Çinlilerin yakınlarda uçtuğunu ilk kez görmüyoruz ve bunu yakından takip ediyoruz ve buna yanıt vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Alaska Senatörü Dan Sullivan, ABD ordusunun, Alaska'nın batı bölgesine bir güdümlü füze destroyeri ve bir Sahil Güvenlik gemisi konuşlandırdığını bildirdi.

"Okyanus-2024" askeri stratejik tatbikatı

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev yönetiminde 10-16 Eylül'deki "Okyanus-2024" askeri stratejik tatbikatı, Pasifik ve Arktik okyanusları, Akdeniz, Hazar ve Baltık sularında gerçekleşti.

İki aşamadan oluşan tatbikatta, 90 binden fazla asker görev alırken, 400'ü aşkın savaş gemisi ve denizaltı, 120'den fazla uçak ve helikopter ile yaklaşık 7 bin askeri teçhizatın yer aldığı biliniyor.

Putin, 10 Eylül'deki açıklamasında, tatbikat ile Rusya deniz ve hava kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin denetlenmesinin amaçlandığını bildirmişti.

Çin'den "stratejik işbirliği" mesajı

Çin Savunma Bakanlığı 9 Eylül'deki açıklamasında, Rusya ve Çin donanmalarının katılacağı "Northern United 2024" tatbikatlarının Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi'nde düzenleneceği bildirilmişti.

Açıklamada, deniz ve hava tatbikatlarının iki ülke arasındaki "stratejik iş birliğini geliştirmeyi ve güvenlik tehditleriyle ortak mücadele kabiliyetlerini güçlendirmeyi" amaçladığı kaydedilmişti.

Büyük tatbikatlardan biri olan Okyanus, eski Sovyetler Birliği döneminde 1970-1985 yıllarında da düzenlenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Savunma, Alaska, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Alaska'ya Asker Sevk Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:37:01. #1.11#
SON DAKİKA: ABD, Alaska'ya Asker Sevk Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement