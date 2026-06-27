ABD, Anthropic'in Claude Mythos 5 Modeline Kısıtlama Getirdi - Son Dakika
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ABD, Anthropic'in Claude Mythos 5 Modeline Kısıtlama Getirdi

27.06.2026 10:05
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ABD, ulusal güvenlik gerekçesiyle Anthropic'in Claude Mythos 5 modeline sınırlı erişim izni verdi.

ABD yönetiminin, ulusal güvenlik gerekçesiyle kısıtlama uyguladığı yapay zeka şirketi Anthropic'in Claude Mythos 5 modelinin belirli kurumlara açılmasına izin verdiği belirtildi.

CNN'in haberine göre, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, şirkete hazirandaki ihracat kontrolü uygulamasına ilişkin bir mektup gönderdi.

Mektupta, Anthropic'in risklerin ele alınması için hükümetle çalıştığını belirten Lutnick, yalnızca hükümet tarafından onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağının Mythos 5 modeline erişimine izin verildiğine işaret etti.

Öte yandan Lutnick, mektupta, şirketin diğer bir modeli olan "Fable" için herhangi bir izne yer vermedi.

Anthropic'ten yapılan açıklamada ise, onaylanan ortakların Mythos'a olan erişiminin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için çalışıldığı kaydedildi.

CNN'e konuşan bir kaynak ise aynı iznin "Fable" modeline de sağlanması için hükümet ve Anthropic arasındaki müzakerelerin süreceğini iddia etti.

Hükümet ile Anthropic arasındaki gerilim

Yapay zeka firması Anthropic'in, Claude modelini "tüm yasal askeri amaçlar" için kullanıma açmayı reddetmesi ve askeri kullanıma dair güvenlik endişeleri, Pentagon ile anlaşmazlıklara yol açmıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riskinin bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

Ardından Pentagon, 6 Mart'ta teknolojisinin ABD vatandaşlarının gözetlenmesinde ve tam otonom silahlarda kullanılmasını kabul edemeyeceğini açıklayan firmayı "tedarik güvenliği açısından riskli" ilan etmişti.

Anthropic, 9 Mart'ta ABD hükümetine karşı iki dava açarak, Pentagon yetkililerinin yapay zeka güvenliği konusundaki tutumundan dolayı şirkete yasa dışı şekilde misilleme yaptığını iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 13 Haziran'da yapay zeka şirketi Anthropic'in en gelişmiş modelleri "Mythos" ve "Fable" için ihracat kontrolü uygulaması başlatmıştı.

Beyaz Saray, "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yabancı hükümetler, şirketler ve bireylerin modellere erişimini yasaklama kararı almıştı. Bunun üzerine Anthropic, gelişmiş yapay zeka modellerini tüm kullanıcılar için devre dışı bırakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Anthropic'in Claude Mythos 5 Modeline Kısıtlama Getirdi - Son Dakika

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