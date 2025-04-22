ABD Askeri Üs Komutanı Görevden Uzaklaştırıldı

ABD'de bir askeri üste emir komuta zincirinin sergilendiği duvarda başkan, başkan yardımcısı ve savunma bakanının fotoğraflarının bulunmaması nedeniyle açılan soruşturmanın ardından üs komutanlarından Albay Sheyla Baez Ramirez görevden uzaklaştırıldı.

Fox News'ün haberine göre, ABD ordusundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Wisconsin eyaletindeki Fort McCoy üssü komutanlarından Albay Ramirez'in görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Ramirez'in görevden uzaklaştırılmasının "suistimalle" ilgili olmadığı kaydedilen açıklamada "Konu inceleme altındayken şu anda verebileceğimiz başka bir ayrıntı yok." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Fort McCoy'da emir komuta zincirinin sergilendiği duvarın fotoğrafı paylaşılmış, duvarda ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in fotoğraflarının bulunmaması eleştirilere sebep olmuştu.

Bunun üzerine, Pentagon'un sosyal medya platformu X'teki "Hızlı Müdahale" hesabından 14 Nisan'da yapılan açıklamada, Trump, Vance ve Hegseth'in fotoğraflarının söz konusu duvara asıldığı fotoğraf paylaşılarak olay hakkında soruşturma açıldığı belirtilmişti.

Öte yandan, hakkında Vance'in mart sonunda yaptığı Grönland ziyaretindeki "eylem ve yorumlarına itiraz ettiği" iddiaları bulunan Pituffik Uzay Üssü Komutanı Albay Susannah Meyers da "liderlik yeteneğine olan güven kaybedildiği için" 11 Nisan'da görevden alınmıştı.

Ayrıca, Pentagon 16 Nisan'da, Bakan Yardımcısı Steve Feinberg'in özel kalemi Colin Carroll'un zorunlu idari izne çıkarıldığını belirtmiş CNN'e konuşan kaynaklar, bunun Pentagon'dan sızan haberlerle bağlantılı olarak Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper ile yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olduğunu kaydetmişti. Kaynaklar ayrıca, bu durumu "yönetimle anlaşmazlık yaşayan kişilerin tasfiyesi" olarak nitelemişti.

Carroll, son bir hafta içinde Pentagon'dan zorunlu idari izne çıkarılan 3. kişi olmuştu.