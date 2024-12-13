ABD Askerine Cinsel İstismar Cezası - Son Dakika
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ABD Askerine Cinsel İstismar Cezası

Okinawa'da bir ABD askeri, 16 yaşından küçük bir kızı kaçırıp istismar ettiği için 5 yıl hapis cezası aldı.

13.12.2024 15:47
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Japonya'nın Okinawa eyaletinde görev yapan ABD Hava Kuvvetleri çalışanı Brennon Washington, 16 yaşından küçük bir kız çocuğunu kaçırarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japon Mahkemesi, 25 yaşındaki Washington'un Aralık 2023'te işlediği suçla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, Washington'un 16 yaşından küçük bir kız çocuğunu kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu için 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Washington'un davasının ardından, bir ABD deniz piyadesinin de mayıs ayında benzer tecavüz şüphesiyle gözaltına alınmasının kamuoyundan saklandığı ortaya çıktı.

Olay, ülkedeki ABD askerinin varlığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Ayrıca yerel polis ve merkezi hükümetin olayı yetkililere bildirmemesi de eleştirilere yol açtı.

Japonya, 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ABD Hava Kuvvetlerine mensup asker aleyhinde haziran ayında iddianame hazırlanmıştı.

Reşit olmayan kızın ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonrası Okinawa'daki Naha Savcılık Bürosu, ABD vatandaşı asker aleyhinde 27 Mart'ta iddianame hazırlamıştı.

Okinawa Adası

ABD askerleri ile askeri tesislerde çalışan yerel personel tarafından bölgede işlenen suçlar, Okinawa halkı nezdinde uzun yıllardır şikayet sebebi olabiliyor.

Davanın, 55 bine yakın ABD askerinin görev yaptığı bilinen Japonya'da, ABD'nin askeri varlığına karşı yerel muhalefeti daha da körükleyebileceği belirtiliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın 1945'te sona ermesine rağmen ABD'nin hakimiyetinde kalan stratejik önemdeki Okinawa Adası, 1972'de Japon egemenliğine bırakıldı.

Japonya yüz ölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelindeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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