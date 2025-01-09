ABD Askerlerine Cinsel Saldırı Uyarısı

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TOKYO, 9 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın üst düzey hükümet sözcüsü Hayaşi Yoşimasa, Okinawa'da bir ABD deniz piyadesinin karıştığı son olayın ardından ABD ordusuna yeni cinsel saldırıları önlemek için tedbir alma uyarısında bulundu.

Baş Kabine Sekreteri Hayaşi perşembe günü yaptığı açıklamada 30'lu yaşlarındaki askerin geçtiğimiz kasım ayında Japonya'nın en güneyindeki Okinawa eyaletinde bir kadına yönelik cinsel saldırı ve yaralama ile suçlandığı son vakanın yerel halkın endişelerinin yeniden alevlenmesine neden olduğunu söyledi.

Hayaşi düzenlediği basın toplantısında, "Japonya'daki ABD güçlerinden disiplini sıkılaştırmalarını ve önleyici tedbirleri tam olarak uygulamalarını isteyeceğiz" dedi.

Okinawa polisinin çarşamba günü savcılığa sevk ettiği cinsel saldırı vakası, ABD askeri tesislerinin büyük bir kısmına ev sahipliği yapan adada kadınlara yönelik bir dizi şiddet saldırısının sonuncusu.

Bir ada eyaleti olan Okinawa, Japonya'nın toplam arazisinin sadece yüzde 0,6'sına tekabül etmesine karşın ülkedeki ABD askeri üslerinin yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor. ABD'li askerlerin ve ordu dışı personelin işlediği suçlar ise yerel halk için daimi bir sıkıntı kaynağı haline gelmiş durumda.