ABD'li yetkililer, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında B-2 bombardıman uçaklarını kullandığını doğruladı.
Amerikan Fox News kanalına açıklama yapan ABD'li savunma yetkilisi, B-2 uçaklarının İran saldırılarında kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.
Yetkili, söz konusu uçakların kullanıldığını doğrularken, 4 adet B-2 bombardıman uçağının ABD'den İran'a gidip geldiğini ve "İran'daki yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bombalardan attığını" ifade etti.
Son Dakika › Güncel › ABD, B-2 Uçaklarıyla İran'a Saldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?