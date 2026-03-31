Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD B-52'lerle İran'a Hava Saldırısı Başlattı

31.03.2026 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'a karşı B-52 bombardıman uçaklarıyla saldırılara başladı; hava üstünlüğü sağlandı.

NEW ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda ilk kez B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarının, Körfez ülkesinin semalarında uçmaya başladığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, İran'a yönelik saldırılarla ilgili detaylara yer verdi.

Cane, yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin artık İran toprakları üzerinde uzun menzilli ağır bombardıman uçaklarını konuşlandırabilecek kadar hava sahası kontrolüne sahip olduğunu belirtti.

"Hava üstünlüğündeki artış göz önüne alındığında, ilk karasal B-52 görevlerini başarıyla gerçekleştirmeye başladık." diyen Cane, İran'a karşı hava saldırılarının daha etkin olarak devam edeceğine işaret etti."

Cane, ABD'nin, Tahran yönetiminin sınırlarının ötesine güç yansıtma yeteneğini "sistematik olarak" ortadan kaldırdıklarını ifade ederek, hava, kara, deniz, uzay ve siber alanda İran'a yönelik ortak operasyonların yoğunlaştığını, dinamik hedefleme ve genişletilmiş B-52 görevlerinin şu anda devam ettiğini söyledi.

B-52 görevleri tipik olarak sürekli bombardıman ve geniş çaplı taarruz kapasitesi için kullanılıyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 21:25:25. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.