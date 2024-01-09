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ABD, Bangladeş'teki seçimlerin özgür veya adil olmadığını belirtti - Son Dakika
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ABD, Bangladeş'teki seçimlerin özgür veya adil olmadığını belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Bangladeş'teki seçimlere ilişkin diğer gözlemcilerle aynı fikirde olduklarını belirterek, seçimlerin özgür veya adil olmadığını ifade etti. Miller, Bangladeş'te yaşanan olaylar ve binlerce muhalefet üyesinin gözaltına alınması nedeniyle ABD'nin endişeli olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Bangladeş'te yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını ve soruşturma yapılması çağrısında bulunduklarını belirtti. Bangladeş'teki 12. genel seçimde iktidar partisi Avami Birliği büyük çoğunluğu kazanmış, ana muhalefet partileri ise seçime katılmamıştı.

ABD, Bangladeş\'teki seçimlerin özgür veya adil olmadığını belirtti
09.01.2024 - 10:53,
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Bangladeş'teki seçimlere ilişkin "ABD, bu seçimlerin özgür veya adil olmadığı konusunda diğer gözlemcilerle hemfikir." ifadesini kullandı.

Miller, Bangladeş'te 7 Ocak'ta yapılan genel seçime ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bangladeş'te Avami Birliği partisinin seçimlerde Meclis'teki koltukların büyük çoğunluğunu kazandığını kaydeden Miller, ülkede seçimler nedeniyle çıkan olaylar dolayısıyla ABD'nin "endişesini" dile getirdi.

Miller, "(Bangladeş'te) Binlerce muhalefet üyesinin gözaltına alınması ve seçim günü bildirilen kuralsızlıklar nedeniyle ABD'nin endişesi sürüyor. ABD, bu seçimlerin özgür veya adil olmadığı konusunda diğer gözlemcilerle hemfikir ve tüm tarafların katılmaması nedeniyle üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'te genel seçim öncesi başlayan gerginlik ve seçim günü yaşanan olaylara değinen Miller, bu süreçte yaşanan "şiddet olaylarını kınadıklarını" belirtti.

Miller, Bangladeş'e, bu olayları soruşturması ve ilgili kişileri sorumlu tutması çağrısında bulundu.

Bangladeş'te 12. genel seçim

Bangladeş'te, Başbakan Şeyh Hasina Vecid liderliğindeki iktidar partisi Avami Birliği, 7 Ocak'ta yapılan 12. genel seçimde Meclis'teki 298 koltuktan 222'sini kazanmış, bağımsız adaylar 62 koltuğun sahibi olmuştu.

Başbakan Vecid'in liderliğindeki Avami Birliği partisinin adaylarının katıldığı 12. genel seçimi, ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi boykot etmişti.

Ülkede, polisin 28 Ekim 2023'te Başbakan Hasina'nın istifası talebiyle yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Seçim Komisyonu yetkilileri, seçim güvenliği için ülkede kurulan 42 bine yakın oy verme noktasında yaklaşık 800 bin emniyet gücünün görevlendirildiğini açıklamıştı. Ancak seçim günü muhalefet partisi üyeleri gözaltına alınmış ve Avami Birliği partisini destekleyen bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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