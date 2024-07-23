ABD, Bangladeş'teki şiddet eylemlerini kınadı ve internet kesintilerinden endişe duyduğunu belirtti - Son Dakika
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ABD, Bangladeş'teki şiddet eylemlerini kınadı ve internet kesintilerinden endişe duyduğunu belirtti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolarda çıkan şiddet eylemlerini kınayarak, internet kesintilerinden endişesini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Bangladeş genelinde devam eden internet bağlantısı ve mobil veri iletişimindeki kesintilerden endişe duyduklarını belirterek, Dakka yönetimine bunu düzeltmeleri çağrısında bulundu.

23.07.2024 11:11
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ABD, Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan ayrılmasının ardından başlayan protestolarda çıkan şiddet eylemlerini kınayarak, internet kesintilerinden endişesini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, başkent Washington'da düzenlenen basın toplantısında, "Bangladeş'teki son şiddet eylemlerini kınıyoruz ve barışçıl toplanmaya olan sarsılmaz desteğimizi tekrarlıyoruz." dedi.

Miller, Bangladeş genelinde devam eden internet bağlantısı ve mobil veri iletişimindeki kesintilerden endişe duyduklarını belirterek, Dakka yönetimine bunu düzeltmeleri çağrısında bulundu.

Göstericilere karşı "vur emrinin" verilmesini kınayan ve bu emrin geri alınması talep eden Miller, gelişen demokrasilerde medya özgürlüğünün önemli bir yapı taşı olduğuna işaret etti.

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

AA muhabirinin hastane kaynakları ve yerel muhabirlerden elde ettiği bilgiye göre, gösterilerde en az 143 kişi ölmüştü.

21 Temmuz'da Bangladeş Yüksek Mahkemesi, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine ayrılacak kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 7'ye çekmiş, geriye kalan yüzde 93'ünün de liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesine karar vermişti. Bu gelişmenin ardından gerginlik azalmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Bangladeş'teki şiddet eylemlerini kınadı ve internet kesintilerinden endişe duyduğunu belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Bangladeş'teki şiddet eylemlerini kınadı ve internet kesintilerinden endişe duyduğunu belirtti - Son Dakika
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