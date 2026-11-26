ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, çip üreticisi Nvidia'nın üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın affa ihtiyaç duyacağını düşünmediğini bildirdi.

CBS televizyonunun haberine göre Vance, Ohio eyaletindeki Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'nde, gazetecilere açıklamasında, Huang'ın "bir ulusal güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı" sorusuna cevap verdi.

Vance, aralarında ABD Adalet Bakanlığına bağlı birimlerde görev yapanların da bulunduğu "ulusal güvenlik mekanizmasındaki" birçok yetkilinin, Huang hakkında "herhangi bir federal soruşturma yürütülmediğini" doğruladığını söyledi.

Huang'a yöneltilen suçlamaların "somut kanıtlara değil, isimsiz ihbarlara dayandığını" kaydeden Vance şunları söyledi:

"(Jensen Huang) Onun hiçbir şekilde affa ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bir suç işlediğine dair herhangi bir kanıt görmedim. Eğer bir suç işlediğine dair kanıt varsa, o zaman ona karşı yasal işlem başlatmak ilgili makamların görevidir"

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde bir gazeteye verdiği demeçte, gerekirse Jensen Huang'ı affetmeye hazır olduğunu belirterek "Sanırım bu her zaman bir seçenek" ifadelerini kullanmıştı.

Huang 12 Kasım'da görevinden ayrılmıştı

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna dair haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Ardından, 23 Kasım'da Huang, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken CEO olarak yeniden göreve getirilmişti.