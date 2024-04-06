ABD Başkanı Biden, çöken köprüyü ziyaret etti

ABD Başkanı Biden geminin çarpması sonucu çöken köprüyü ziyaret etti
"Yeni köprünün çimentosu kuruyana kadar dinlenmeyeceğiz"
BALTIMORE - Kargo gemisinin çarpması sonucu kısmen çöken Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsünü ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden, köprünün en kısa sürede yeniden inşa edileceğini belirterek, "Yeni köprünün çimentosu kuruyana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, kargo gemisinin çarpması sonucu kısmen çöken Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nü ziyaret etti. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yerel yetkililere hitaben yaptığı konuşmada, "Ulusunuzun arkanızda olduğunu söylemek için buradayım ve bu konuda ciddiyim" diyen Biden, "Buraya sizinle birlikte yas tutmaya geldim. Aynı şey değil ama ruhunuzun bir parçasını kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu az çok biliyorum" ifadelerini kullandı. Yeni köprünün en kısa sürede inşa edilmesi için devletin imkanlarını seferber edeceklerini belirten Biden, "Valinin de bildiği üzere, bu köprünün inşaat maliyetinin tamamını federal hükümetin karşılamasını istiyorum" dedi. ABD Kongresi'nin yeni köprü inşaatının maliyetini karşılayacak bütçeye onay vermesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Söz veriyorum ki, yeni köprünün çimentosu kuruyana kadar dinlenmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Sorumluların hesap vermesini sağlayacaklarını vurgulayan Biden, "Yönetimim, bu trajediden sorumlu olan tarafların hasarı onarmak için ödeme yapmalarını ve yasaların izin verdiği en geniş ölçüde sorumlu tutulmalarını sağlamaya kesinlikle kararlıdır" dedi.
Baltimore Limanı'ndan Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya gitmek üzere yola çıkan Singapur bandıralı "Dali" adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpmıştı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle kısmen çökmüş, üzerindeki araçlar nehre düşmüştü. Kazanın ardından Maryland eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti. Kaza sırasında köprüde bakım çalışması yapan ve nehre düşen 8 inşaat işçisinden 2'si kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp 4 kişinin ise hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği açıklanmıştı.
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