ABD Başkanı Biden, Doha'daki ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandığını vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Biden, Doha'daki ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandığını vurguladı

ABD Başkanı Joe Biden, Doha'daki ateşkes görüşmelerinde 'kayda değer ilerleme sağlandığını' belirterek, tüm paydaşlara ateşkes sürecine zarar vermeme çağrısı yaptı.

17.08.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Doha'daki ateşkes görüşmelerinde "kayda değer ilerleme sağlandığını" vurgulayarak, "Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli." ifadesiyle tüm paydaşlara mesaj verdi.

ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili son durumu değerlendirdiği yazılı bir açıklama yaptı.

Biden, açıklamasında, Doha'daki görüşmelerde taraflar arasındaki makasın kapanmasına yönelik "uzlaştırıcı" bir öneriyi masaya koyduklarını ve bunun bir ateşkes anlaşmasına varılmasına zemin teşkil etmesini umduklarını belirtti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ayrı ayrı görüştüğü ve bu görüşmelerde 2 günlük müzakereleri ele aldıkları bilgisini veren Biden, görüşmelerde "kayda değer ilerleme sağlandığını" ifade etti.

Kahire'de tarafların haftaya yeniden bir araya geleceğine ve görüşmelere devam edeceğine dikkati çeken Biden, "Bölgedeki kimse ateşkes sürecine zarar verecek eylemlere girişmemeli." ifadesiyle ilgili paydaşlara mesaj verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı da bölgeye gönderdiğini ifade eden Biden, ateşkes anlaşmasının sağlanması için tüm güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Antony Blinken'ın 17 Ağustos Cumartesi günü İsrail'e gideceği bildirilmişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da perşembe ve cuma günleri müzakereler yapılmıştı.

"İyi geçtiği" açıklanan Doha'daki müzakerelere, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın başkanlığındaki heyetler katılmıştı.

Tarafların haftaya Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes müzakerelerine devam edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Joe Biden, Doha, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Doha'daki ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandığını vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:17 Aydın’da zamanla yarış Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldular Aydın'da zamanla yarış! Gönüllüler ve gazeteciler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldular
22:50 Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
11:10 Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor Kuzey Kore, beş yıl aradan sonra kapılarını turistlere yeniden açıyor
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 01:36:16. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Doha'daki ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandığını vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement