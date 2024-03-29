ABD Başkanı Biden'ın köprü açıklaması tartışmalara yol açtı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden'ın köprü açıklaması tartışmalara yol açtı

ABD Başkanı Biden\'ın köprü açıklaması tartışmalara yol açtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün yeniden yapılması konusunda federal bütçenin mi yoksa eyaletin mi kullanılması gerektiği tartışmalara neden oldu. Cumhuriyetçiler, daha fazla borçlanmamak için eyaletin sorumluluk alması gerektiğini savunurken, bazı liberal siyasiler ise kargo gemisi şirketinin maliyetin bir kısmını karşılaması gerektiğini belirtti. Köprünün ulusal önem taşıdığını savunan demokratlar ise Biden'ın federal bütçeden karşılanması açıklamasını destekledi.

29.03.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
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ABD Başkanı Joe Biden'ın kargo gemisinin çarpması nedeniyle yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün federal bütçeden karşılanarak yeniden yapılacağı ifadeleri tartışmalara neden oldu.

The Hill gazetesinin haberine göre, Maryland eyaletindeki köprünün yeniden inşasının eyalet tarafından mı yoksa hükümet tarafından mı finanse edilmesi gerektiğine dair bazı anlaşmazlıklar çıktı.

Biden'ın köprünün yeniden inşasının yüklü maliyetinin federal bütçeden karşılanacağı sözü, köprünün eyalet hükümetince çözülmesi gereken bir sorun olduğu gerekçesiyle bazı Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti.

Cumhuriyetçi senatörler, Kongrenin 2024 harcama paketine işaret ederek Washington'un daha fazla borca girmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Bazı liberal siyasiler de Biden'ın kararını sorgulayarak, kargo gemisinin ait olduğu şirketin de maliyetin bir kısmını karşılaması gerektiğini savundu.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Ralph Norman, yaptığı açıklamada "Federal hükümetin köprü için ödeme yapması tamamen saçmalık." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eski iletişim direktörü Jamal Simmons ise köprünün bir depremden dolayı çökmediği, bir geminin kontrolü kaybedip çarptığı için yıkıldığının altını çizerek, "(Gemi şirketinin) Onarımında bir parça da olsa sorumlu olması gerekmez mi?" sorusunu yöneltti.

Öte yandan, bazı demokratlar da köprünün eyalet sınırını aştığını ve yeniden inşası bağlamında ulusal önem taşıdığını savunarak, Biden'ın federal bütçeden karşılanarak köprünün yeniden yapılacağı ifadelerini yerinde buldu.

Ne olmuştu ?

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne salı günü yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, çarpmanın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düşmüştü.

"Buradaki limanı ve köprüyü federal kaynaklarla yeniden inşa edeceğiz. Kongrenin bu çabamızı desteklemesini bekliyoruz." ifadesini kullanan Biden, kendisinin de birçok kez kullandığı köprünün bir an önce yeniden inşası için çalışmalara başlayacaklarını belirtmişti.

2003'ten itibaren Ulusal Kongrede Maryland'i temsil eden Demokrat Senatör Chris Van Hollen, salı günü verdiği demeçte, köprünün yeniden inşasının toplam maliyetinin ne kadar olacağının henüz bilinmediğini kaydetmişti.

Hollen, maliyetin yüzde 90'ının federal acil fonundan, kalan 10'luk dilimin ise eyalet fonlarından karşılanacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Joe Biden, Maryland, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden'ın köprü açıklaması tartışmalara yol açtı - Son Dakika

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