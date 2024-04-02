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ABD Başkanı Biden, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki katliamın sorumluluğunu taşıyor - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki katliamın sorumluluğunu taşıyor

ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi ve çevresinde yaptığı toplu katliam, sivillere yönelik işkence ve yıkımın sorumluluğunu taşıdığını belirtti. CAIR, İsrail'in Gazze'de insanları öldürmek için 'infaz bölgeleri' oluşturduğunu iddia etti ve Biden'ı soykırım ve etnik temizliğe karşı harekete geçmeye çağırdı.

02.04.2024 12:15
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ABD'nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ordusunun "Şifa Hastanesi ve çevresinde yaptığı toplu katliam, sivillere yönelik işkence ve yıkımın" sorumluluğunu taşıdığını belirtti.

CAIR'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan haberlere göre İsrail'in Gazze'de insanları öldürmek için "infaz bölgeleri" oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi ve çevresinde yaptığı bildirilen "toplu katliam, sivillere yönelik işkence ve yıkımın" sorumluluğunu taşıdığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi bölgesinden çekilmesinden bu yana bölge için "dehşet verici" raporlar geldiği vurgulanan açıklamada, hastane içerisinde ve çevresinde "yüzlerce" ölü bulunduğuna yönelik haberlerin olduğu hatırlatıldı.

CAIR Ulusal İcra Direktörü Nihad Awad, yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, Gazze'de aşırı sağcı İsrail hükümeti güçleri tarafından yürütülen soykırım kampanyasına verdiği aralıksız siyasi ve askeri destekle, Şifa Hastanesi'nde ve yakınında sivillere yönelik toplu katliam, yıkım ve işkencenin doğrudan sorumluluğunu taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Awad ayrıca, Biden'ı, İsrail'in yürüttüğü "soykırım ve etnik temizliğe" karşı "harekete geçmeye" çağırdı.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi ile çevresinden çekildiğini duyurmuştu.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ise, 14 gün süren saldırılar boyunca Şifa Hastanesi ve çevresinde 200 Filistinliyi öldürdüğünü, 500'den fazlasını alıkoyduğunu ileri sürmüştü.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Joe Biden, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki katliamın sorumluluğunu taşıyor - Son Dakika

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