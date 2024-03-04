ABD Başkanı Danışmanı: Gazze\'deki ateşkes Lübnan\'ı da kapsamıyor

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İsrail ile Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Gazze'de olası bir ateşkesin Lübnan'ı da direkt kapsayacağı anlamına gelmediğini, geçici bir ateşkesin de yeterli olmadığını belirtti.

Hochstein, İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında sınır üzerinde 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmaların durdurulması için 2'nci defa arabulucu olarak Beyrut'a geldi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyen Hochstein, "İsrail ve Lübnan arasında sınır üzerinde yaşanan çatışmaları durdurmaya yönelik diplomatik çözümde ilerlemeyi sağlamak için buradayım. ABD, bölgede meydana gelen güvenlik gelişmelerinin diplomatik yöntemlerle sonlandırılmasında kararlı." ifadelerini kullandı.

Hochstein, iki ülke arasında olası bir ateşkesin sağlanması halinde İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki sivillerin güvenli bir şekilde evine dönebileceğini söyledi.

Sınır üzerinde özellikle son haftalarda şiddetlenerek artan gerginlik ve ihlallerin kimsenin çıkarına olmadığını belirten Hochstein, "Kontrollü savaş diye bir şey yoktur. Gerginliğin yükselmesi Lübnanlı ve İsraillilerin evlerine dönmesine yardım etmeyecektir. Gerginlik bu krizi çözmeyecektir. Çatışmalar, Lübnan'ın içinden geçtiği bu kritik tarihi süreçte, ülkenin yeniden inşası ve ilerlemesine yardımcı olmayacaktır." dedi.

Hochstein, "Geçici ateşkes de yeterli değildir ve sınırlı gerginlik de kontrol altında tutulamaz. Tüm tarafların güvenliğinin garanti altına alınması için Mavi Hat'ta değişiklik şarttır." diye konuştu.

Gazetecilerin "Gazze'de olası bir ateşkesin Lübnan'ı da direkt kapsayacağı yönünde arabulucu olarak garanti veriyor musunuz" sorusunu Hochstein, şöyle yanıtladı:

"ABD ve bölgedeki diğer ülkeler, Gazze'de bir ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için büyük bir çaba sarf ediyor. Masada bir anlaşma var ve tarafların kabul etmesini umuyoruz. Gazze'de ateşkesin olması otomatik olarak (Lübnan'a da) uzanacağı anlamına gelmiyor. Bundan dolayı Lübnan'da nasıl bir anlaşmayı hazırlayabiliriz diye buradayız."

Hochstein, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların durumunu görüşmek üzere son olarak 11 Ocak'ta Beyrut'ta gelmiş ve ardından Tel Aviv'e geçmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 229 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.