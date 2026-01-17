Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Grönland'ın kontrolünü ele geçirme konusundaki ısrarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, bu kez tam anlamıyla ticaret savaşı ilan etti.

8 AVRUPA ÜLKESİNE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, ABD'nin bu konudaki planını desteklemeyen Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya yüzde 10 gümrük vergisi getirme kararı aldı. Söz konusu kararın 1 Şubat tarihi itibarıyla geçerli olacağını kaydeden Trump, gümrük vergisi tutarının 1 Haziran'dan itibaren ise yüzde 25'e çıkarılacağını belirtti. ABD Başkanı, 8 ülkeye yönelik kararlarının Grönland'ın ABD tarafından satın alınması için bir anlaşmaya varılana dek süreceğini de sözlerine ekledi.

"BU ÜLKELER, SAVUNULAMAZ VE SÜRDÜRÜLEMEZ BİR RİSK SEVİYESİNİ DEVREYE SOKTULAR"

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya bilinmeyen amaçlarla Grönland'a yolculuk ettiler. Bu durum, gezegenimizin emniyeti, güvenliği ve hayatta kalması için çok tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, savunulamaz ve sürdürülemez bir risk seviyesini devreye soktular. Bu nedenle, küresel barışı ve güvenliği korumak amacıyla, bu potansiyel olarak riskli durumun hızlı bir şekilde ve sorgusuz sualsiz sona ermesi için sert önlemler alınması zorunludur. 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren, yukarıda adı geçen tüm ülkelerden (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya) Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen her türlü mal için yüzde 10 gümrük vergisi alınacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu vergi yüzde 25'e çıkarılacaktır. Bu gümrük vergisi, Grönland'ın tamamen ve bütünüyle satın alınması için bir anlaşmaya varılana kadar ödenecektir."

TRUMP'IN GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti. Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti. Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini duyurmuştu.