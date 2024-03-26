ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye daha fazla insani yardım talep ediyor

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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de daha fazla insani yardım ve sağlık hizmeti ulaştırılmasını talep eden Filistin destekçisi göstericilere, "Hakları var, Gazze'ye çok daha fazla (sağlık) yardımı götürmeliyiz." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kuzey Carolina'ya giden Biden'in sağlık sistemiyle ilgili konuşması, Filistin destekçisi göstericiler tarafından bölündü.

Biden, sağlık hizmetinin öneminden bahsederken bir gösterici, "Peki ya Gazze'deki sağlık hizmeti?" diye bağırdı, Biden ise kendisine yöneltilen bu tepkiye, "Herkes sağlık hizmetini hak ediyor." diye yanıt verdi.

Gazze'deki hastanelerin bombalandığını dile getiren göstericiler, "soykırım suçunda ortaksın" ve "derhal ateşkes" şeklinde sloganlar attı.

Bunun üzerine konuşmasına bir süre ara veren Biden, "Hakları var, Gazze'ye çok daha fazla (sağlık) yardımı götürmeliyiz." ifadesini kullandı.