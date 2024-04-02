WASHİNGTON, 2 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C.'de yer alan Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde düzenlenen geleneksel Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğine katılan ABD Başkanı Joe Biden (ortada) ve eşi Jill Biden (önde, sağdan birinci), 1 Nisan 2024. (Fotoğraf: Aaron Schwartz/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da Paskalya Yumurtası Yuvarlama etkinliğine katıldı - Son Dakika
AK Parti ve CHP ilçe temsilcileri, Beykoz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak geçersiz oyların yeniden sayılması ve maddi hataların düzeltilmesini talep etti. İlçe Seçim Kurulu itirazlara ilişkin karar toplantısını sürdürürken, partililerin sonuçları beklemesi devam ediyor. Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler, resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili Murat Aydın'ı yüzde 0,96 oy farkıyla geride bıraktı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda ölü bulunan zihinsel engelli kadına kamyonla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İzmir-Aydın otoyolunda yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kameralarından incelenen araçlar arasında kırık far ve tamponu bulunan bir kamyon tespit edildi. Kamyon sürücüsü olan Y.İ. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu belirlendi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Hac vazifelerini yerine getirmek için bisikletle yola çıkan Makedonyalı Arnavut Qamuran Hirda ile Boşnak Adem Aljic Bulgaristan'a vardı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, temizliğini yaptığı tabancası ateş alan askeri personel S.K. bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Serhat Barış'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Sultan Dilan Barış ve Mustafa Eren Barış yaralanırken, Sultan Avcıkıran hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendisine destek veren Manisalılara teşekkür etti. Zeyrek, seçim sonuçlarının değerlendirilebileceğini vurgulayarak, Manisa'nın genel başkanlarına sahip çıktığını dile getirdi. Ayrıca, eski belediye başkanının kasadan başka hesaplara para transfer etme talebiyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü'nün belediye tesislerini kullanmayacağını da açıkladı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Kuzeyboru, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u deplasmanda 3-0 yendi. İkinci maç, 5 Nisan Cuma günü Aksaray'da oynanacak. İki galibiyete ulaşacak ekip 5-6'ncılık maçına, mağlup olan ekip ise 7-8'ncilik maçına çıkacak.
İngiltere'de geçen yıl 1,5 milyonu aşkın hasta, acil servislerde 12 saat veya daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum ise haftada ortalama 268'den fazla hastanın ölümüne neden oldu. Kraliyet Acil Tıp Üniversitesi'nin araştırması, hastanelerin kaza ve acil durum servislerinde 12 saat ve üzeri bekleme süreleri nedeniyle 2023 yılında 14.000 civarında ek ölüm gerçekleştiğini tahmin ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, hastanelere kabul edilmeden önce 8 ila 12 saat bekletilen her 72 hastadan biri, önlenebilecek sebeplerle hayatını kaybediyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumu, hastaların yüzde 76'sının 4 saat içinde hastaneye kabul edilmesi, nakledilmesi veya taburcu edilmesine yönelik bir hedef belirlemişti. Ancak araştırma, bu hedefin tutturulamadığını ve bakım hizmetlerindeki eşitsizliklerin ve ölümlerin devam etmemesi için hastanelere yatırım yapılması ve acil servislerin rahatlatılması gerektiğini vurguluyor.
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