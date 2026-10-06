ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde başarılı olacaklarını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde "çok başarılı" olacaklarını savundu.

ABD Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenecek bir etkinliğe katılmak için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, AA muhabirinin, "Kongre ara seçimleriyle ilgili anket sonuçlarını yanlış çıkartacağınızdan ne kadar eminsiniz?" şeklindeki sorusuna "Bence çok başarılı olacağız. Düzenlediğim mitingler, durumu gerçekten tersine çeviriyor." yanıtını verdi.

Düzenlediği mitinglerin çok işe yaradığını ve bugün de Baltimore'da açılışa katıldığını kaydeden Trump, gittiği yerlerde Cumhuriyetçi adaylara olan rağbetin arttığını vurguladı.

ABD'de düzenlenen güncel anketlere göre, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamalarına kesin gözüyle bakılırken Senato'da ise Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti'nin kafa kafaya bir yarış götürdüğü görülüyor.