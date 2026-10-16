ABD Başkanı Trump, Starlink kısıtlamasına 'Bunu ben yapmadım' diyerek yanıt verdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump, Starlink kısıtlamasına 'Bunu ben yapmadım' diyerek yanıt verdi

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ABD Başkanı Donald Trump, Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internetin kesildiği ya da yavaşlatıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Trump, kendisinin bir talimat vermediğini, Elon Musk'ın da yaptığını sanmadığını ve hizmetin önceki gibi sürdüğünü düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internetin kesilmesi ya da yavaşlatılmasını emrettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Georgia'da düzenleyeceği seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink uydu ağının, Ukrayna ordusuna sağladığı internet hizmetiyle ilgili kendisinin herhangi bir talimat vermediğini söyledi.

Starlink'in Ukrayna ordusuna sağladığı internet paketinin hızında sınırlama yapılması konusundaki soruya Trump, "Bunu ben yapmadım, Elon'un da yaptığını sanmıyorum." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, söz konusu hizmetin önceki gibi devam ettiğini düşündüğünü kaydetti.

Zelenskiy, Starlink'in kullanımının sınırlandığını söylemişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink'in Ukrayna'da tamamen kapatılmadığını ancak hız kısıtlamaları nedeniyle bazı askeri ve insani amaçlarla kullanımının sınırlandığını belirtmişti.

Brüksel'de düzenlenen AB Liderleri Zirvesi'nde konuşan Zelenskiy, Beyaz Saray'dan hizmetin tamamen yeniden sağlanacağına dair sinyaller aldığını kaydetmişti.

Ukrayna, StarShield sisteminin yavaşladığını açıklamıştı

Zelenskiy'nin savunma teknolojisi alanlarının geliştirilmesi konusundaki danışmanı Sergiy Beskrestnov, Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızına "kısıtlama getirdiği" açıklamasını yapmıştı.

Bu kısıtlamanın "StarShield" adlı hizmetin askeri paketi için geçerli olduğunu aktaran Beskrestnov, "Savunma güçlerimize bu sınır hakkında bilgi verilmedi ve bu durum, bir dizi görevin aksamasına neden oldu. Bu gelişme açıkça bir tesadüf değildir ve mevcut siyasi durumla ilgilidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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